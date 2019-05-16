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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект «О защите прав пострадавших физических лиц при строительстве жилой недвижимости».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства, его цель, в первую очередь, закрепить законодательные механизмы для защиты прав граждан, чьи средства привлекаются в строительство жилья, а также решить вопрос с достройкой существующих проблемных объектов.

«Проблема долгостроев существует уже давно, однако до сих пор комплексно никак решалась. Минрегион разработал новый законопроект, который направлен на внедрение эффективных механизмов решения этой проблемы и достройки уже существующих проблемных объектов. Главное, что должен урегулировать новый закон – обеспечить защиту прав граждан, чьи средства привлекаются в строительство жилья, путем создания действенного контроля за процессом инвестирования в недвижимость», - сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Среди проблемных вопросов, которые должна решить этот законопроект, Парцхаладзе отметил:

· незащищенность физических лиц при инвестировании средств в строительство жилья;

· двойная продажа квартир;

· нарушение сроков строительства объектов;

· потеря инвестированных средств в случае банкротства заказчика;

· отсутствие информации о проблемных объектах;

· отсутствие у инвесторов прав распоряжаться земельным участком и принимать решения по достройке проблемного объекта;

· отсутствие оснований для вмешательства органов местного самоуправления в процесс строительства и механизмов достройки проблемных объектов;

· отсутствие ответственности управляющих фондов финансирования строительства за невыполнение обязательств по передаче инвесторам в собственность квартир;

· отсутствие действенного контроля за строительством и тому подобное.

Новый законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение и согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет передан в Кабинет Министров Украины.
ForUm

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