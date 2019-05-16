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Завтра, 17 мая, в Киеве переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дожди, ночью местами существенные дожди, кое-где грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+26 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье +16…+19 градусов.

В Карпатах дожди, днем местами кратковременные, температура ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине дожди, днем местами кратковременные, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце дожди, днем местами кратковременные, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве дожди, днем местами кратковременные, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области дожди, ночью местами существенные дожди, кое-где грозы, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области дожди, ночью местами существенные, кое-где грозы, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

 
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