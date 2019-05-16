Следователи Государственного бюро расследований разоблачили факт вымогательства и получения инспектором Мелитопольского отдела полиции средств от военнослужащего, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, инспектор Мелитопольского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области требовал у военнослужащего 10 тыс. долларов США за информацию о местонахождении имущества, похищенного из воинской части А3840. Военнослужащий был материально ответственный за указанное имущество, поэтому был заинтересован найти его. Работник полиции вышел на него с предложением купить информацию. Откуда полицейский узнал, где находится похищенное и действительно ли владел такой информацией, следователи ГБР еще выясняют.

После получения части неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. долларов США полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Предварительно действия сотрудника полиции квалифицированы как получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.