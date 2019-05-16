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Решение Верховной Рады о назначении инаугурации Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, поможет закончить период неопределенности для Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе новоизбранного президента.

«Депутаты все же смогли показать результат. Пусть их решения и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день», – говорится в сообщении.

Команда Зеленского надеется, что в дальнейшем народные избранники будут принимать необходимые для страны законы быстрее, «чем мы видели на примере назначения даты официального вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины».

Напомним, Верховная Рада приняла решение о приведении к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
ForUm

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