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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований» (№5395-д).

За это решение проголосовали 277 народных депутатов из 373, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Принятым законом в законе «О Государственном бюро расследований» определяется, что ГБР и его уполномоченные должностные лица в целях выполнения возложенных на них задач осуществляют на основаниях и в порядке, установленных законом, гласные и негласные оперативно-разыскные, оперативно-разыскную деятельность, следственные (разыскные) и негласные следственные (разыскные) действия с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к подследственности ГБР.

Также, в частности, законом устанавливается, что директором территориального органа ГБР может быть гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование; стаж работы в области права не менее 7 лет (после получения высшего образования); имеет опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет; свободно владеет государственным языком.

Руководителем подразделения центрального аппарата ГБР может быть гражданин Украины, который, кроме двух последних требований, имеет высшее образование в соответствии с направлением деятельности подразделения; имеет стаж работы в соответствующей сфере не менее 7 лет.

Законопроектом определяется текст присяги лиц рядового и начальствующего состава ГБР, вид печати ГБР.

Также определяются специальные звания лицам рядового и начальствующего состава ГБР. Финансовое и материально-техническое обеспечение ГБР осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины. Финансирование Держбюро за счет любых других источников запрещается, кроме случаев, предусмотренных международными договорами Украины или проектами международной технической помощи, зарегистрированными в установленном порядке.

Обеспечение ГБР необходимыми материальными средствами, техникой, оборудованием, другим имуществом для служебной деятельности осуществляется Кабинетом министров. Гарантируется полное и своевременное финансирование ГБР в объеме, достаточном для его надлежащей деятельности.

В смете ГБР предусматривается создание фонда для проведения оперативно-розыскных (негласных следственных) действий. Также законом устанавливается, что заработная плата работников ГБР состоит из должностного оклада; доплаты за выслугу лет; доплаты за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне; доплаты за специальное звание или ранг государственного служащего; доплаты за научную степень. Размер премии не может превышать 30% должностного оклада работника ГБР.

Кроме того, в законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье «Подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность» устанавливается, что оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными подразделениями ГБР - оперативным, оперативно-техническими, внутренним контролем, обеспечения личной безопасности.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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