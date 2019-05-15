Сегодня, 15 мая, во Львове неизвестные взорвали автомобиль местного бизнесмена, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что около 10:20 на оперативную линию «102» поступило сообщение от 47-летнего львовянина, владельца автомобиля «БМВ», о том, что на улице Трускавецкой произошел взрыв под его автомобилем.

Установлено, что в результате взрыва никто не пострадал, автомобиль «БМВ» получил повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй настоящей статьи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к совершению этого преступления. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

Как сообщает издание Zaxid.net, потерпевшим является основатель и директор компании «Парус Девелопмент» Олеге Манзие. По информации журналистов, подорванное авто зарегистрировано на львовского застройщика.