Среди почти 200 дел, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты или ходатайства об освобождении от уголовной ответственности в судебные инстанции, каждое четвертое производство не рассматривается по существу, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что «рекордсменом» среди уже расследованных НАБУ и САП дел, которые не спешат рассматривать судьи, является производство по факту хищения имущества государственного проектного института «Запорожгражданпроект». «В течение 25 месяцев, прошедших со для направления обвинительного акта в суд, не произошло даже подготовительного заседания. Ближайшие планы - июль 2019 года. При таких темпах рассчитывать на быстрое рассмотрение не приходится», – говорится в сообщении.

К сожалению, подчеркнули в НАБУ, интервал в 2-3 месяца для рассмотрения судами дел НАБУ и САП является постоянной практикой. Среди причин - загруженность судей, их отпуска или командировки.

По состоянию на конец апреля 2019 большинство решений по делам от НАБУ и САП - это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.