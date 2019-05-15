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«Почетный патриарх ПЦУ» Филарет заявил, что причиной непризнания ПЦУ другими Церквями является не существование Киевского патриархата, как это пытаются представить.

Фото: УНИАН

Об этом он сказал на пресс-конференции сегодня, сообщает sharij.net.

«Это неправда. Никто из других церквей не признает украинскую Церковь не только как патриархат, но и не признает как Украинскую Православную Церковь.  И мы видим, что даже те церкви, которые до томоса склонялись к тому, что признают УПЦ автокефальной, если Вселенский патриархат даст Томос, то теперь эти же церкви отказываются», – сказал он.

По словам Филарета, делается это не открыто, а под различными предлогами.

«Но молитвенного общения с Украинской православной церковью нет – ни Греческая церковь, ни Кипрская, ни Иерусалимская, я уже не говорю о Сербской или Болгарской. И пока что мы не видим путей, которые бы привели к признанию», – добавил он.
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