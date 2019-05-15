Во Вселенском патриархате настаивают на отсутствии патриархата в Украине.
Фото: Обозреватель
Заявление Филарета собеседник «BBC News Украина» во Вселенском патриархате оценил как ложное.
«Одна ложь», - цитирует издание свой источник.
«Как говорил Вселенский патриарх Варфоломей, патриарха в Киеве нет, потому что патриарха никогда не было. Филарет – бывший митрополит Киевский», - прокомментировал ситуацию источник.
15 мая Филарет, которому дали звание «почетного патриарха Православной церкви Украины», созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что хочет сохранить Украинскую Православную Церковь Киевского патриархата.
Филарет заявил, что хочет управлять Православной Церковью в Украине, а за митрополитом Епифанием хочет оставить представления Украинской церкви за рубежом.
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