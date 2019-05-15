Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, задержали депутата Черниговского городского совета – председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений, а также директора коммунального предприятия «Черниговстройинвест». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, директор коммунального предприятия по предварительному сговору группой лиц с депутатом требовали 50 тыс. долларов от предпринимателя за подписание договора о выделении в субаренду земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома на территории Чернигова и дальнейшее согласование необходимых разрешительных документов относительно указанного земучастка. В случае непредоставления средств предпринимателю угрожали неприятностями со Службой безопасности Украины. При получении первой части неправомерной выгоды в размере 25 тыс. долларов лиц задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Также готовится ходатайство в суд об избрании лицам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должности.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.