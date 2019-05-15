На территории международного аэропорта «Борисполь» перехвачен контрабандный груз наркотиков стоимостью 1 млн долларов, следовавший транзитом из Ирана в Канаду, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

При осуществлении досмотра груза было обнаружено 40 кг наркотических веществ, а именно: около 20 кг героина, 10 кг психотропного вещества – амфетамин, 10 кг наркотического вещества – гашиш, а также масла каннабиса, которые содержат психоактивное компонент – тетрогидраканабинол. Все изъятые вещества направлены на экспертные исследования.

По предварительной оценке стоимость изъятого составляет около 1 млн долларов.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание членов организованной преступной группы, которые наладили контрабандный канал.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.