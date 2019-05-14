За минувшие сутки, 13 мая, в Киеве пиротехники изъяли и уничтожили 3 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, на улице Светлая, 3-Д, что в Дарницком районе столицы, во время проведения земляных работ на строительстве пиротехническим расчетом ГосЧС Украины были обнаружены артиллерийские снаряды Д-107 - 2 ед. В Днепровском районе на улице Спортивная во время проведения земляных работ на территории частной усадьбы обнаружена минометная мина Д-120 - 1 ед.

Пиротехническим расчетом обнаруженные снаряды изъяты и уничтожены на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 486 взрывоопасных предметов Второй мировой войны.