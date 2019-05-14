Непризнанное Приднестровье заявило об отказе от территориальных претензий на молдавское село Варница. Об этом сообщила пресс-служба молдавского правительства со ссылкой на администрацию Приднестровья, передает 112 Украина.

«Молдавское правительство, представители посредников и наблюдателей процесса приднестровского урегулирования в формате «5+2» были проинформированы сегодня, 13 мая, о том, что тираспольская администрация отказывается от своего так называемого указа о том, что село Варница входит в состав непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, но временно находится под контролем Республики Молдова, а функции местных органов власти исполняют органы власти села Протягайловка», - сообщили представители молдавской стороны.

Отмечается также, что решение было принято в результате проведения переговоров с посредниками и наблюдателями в формате «5+2» и представителями администрации в Тирасполе.

«Проблема села Варница была приоритетом в повестке дня премьер-министра Павла Филипа, который призвал Министерство иностранных дел и европейской интеграции обратиться к международному сообществу, посредникам и наблюдателям процесса приднестровского урегулирования с просьбой воспользоваться всеми рычагами формата «5+2» и заставить тираспольскую администрацию отказаться от этих провокационных действий», - указывается в сообщении.

Село Варница, что на правом берегу Днестра, административно подконтрольно правительству Молдовы, однако администрация Приднестровья неоднократно заявляла о включении его в микрорайон «Северный» города Бендеры. В конце 2018 года глава приднестровской администрации Вадим Красносельский подписал указ о включении села в состав территории самопровозглашенной республики, что молдавская сторона расценила как провокацию и обратилась к посредникам в переговорном процессе в формате «5+2».

На прошлой неделе вопрос территориальной принадлежности села Варница обсуждался во время посещения Кишинева и Тирасполя специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини.