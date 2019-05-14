Украинский политзаключенный Александр Кольченко, который содержится в исправительной колонии № 6 в российском Копейске (Челябинская область), после пребывания на праздничные дни в штрафном изоляторе вернулся в отряд.

Об этом сообщила Укринформу российская правозащитница Татьяна Щур.

«Сегодня адвокат (Уральской правозащитной группы. - Ред.) посетил Александра Кольченко. Подробности следующие: его поместили в ШИЗО 30 апреля, вернулся в отряд он 10 мая. В целом, Саша чувствует себя нормально, настроение хорошее», - рассказала Щур.

По ее информации, «Новую газету», выписанную на его имя, Кольченко в мае еще не получал. Адвокат передал ему копию подписной квитанции, и Александр будет добиваться, чтобы ее отдавали. «Также адвокат ознакомил Кольченко с документами Уральской правозащитной группы, составленными по итогам нашего общения с прокуратурой, ФСИНом (Федеральная служба исполнения наказаний. - Ред.) по поводу максимального веса посылок и передач, который по закону сейчас может превышать 20 кг. Когда через пару дней мы увидим отчет адвоката, возможно, будут еще какие-то подробности», - подчеркнула правозащитница.

Она также уточнила, что причиной последнего помещения Кольченко в ШИЗО было, якобы, употребление им «нецензурной лексики». Притом, что, по ее словам, «Саша вообще никогда ее не употребляет». Татьяна Щур еще напомнила, что самое первое помещение Кольченко в ШИЗО тоже было по этой причине, а также за употребление жаргона - вместо слова «общежитие» он употребил слово «барак».

Как сообщала ранее правозащитница, правила в российских тюрьмах таковы, что в связи с праздничными днями происходит усиление режима. И всех осужденных, имеющих «тяжкие» статьи, с профилактической целью убирают из зоны в штрафной изолятор.

Напомним, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Кольченко был осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.