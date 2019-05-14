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Представитель штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал основные причины, почему они настаивают на дате его инаугурации 19 мая.

Об этом Разумков рассказал в эфире «Свободы слова» на ICTV, сообщает «Украинская правда».

По его словам, было бы правильно минимизировать весь тот дискомфорт, который будет связан с днем ​​инаугурации для жителей Киева.

«Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инавгурации, это фактически полный транспортный колапс центральной части города, потому что все будет перекрито. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число», - сказал Разумков.

«Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортне и правильнее инавгурацию провести раньше», - добавил представитель штаба Зеленского.

Напомним, новоизбранный президент Владимир Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая. Эта инициатива вызвала резкую критику, в частности, потому, что в этом году именно на 19 мая приходится День памяти жертв политических репрессий.
ForUm

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