Сегодня, 13 мая, Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера Приватбанка кипрской компании Triantal Investments Ltd, сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы. Порядок и основания для проведения плановых и внеплановых проверок в банках регламентируются соответствующим положением Национального банка. В случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка Национальный банк имеет основания для проведения соответствующей проверки», - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По его словам, проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является не только одной из приоритетных задач регулятора, является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, но и относится к его исключительных полномочий, закрепленных законом. «Именно поэтому стоит взвешенно подходить к решению споров, в которых обжалуются надзорные действия Национального банка с целью обеспечения стабильной работы банковской системы», – подчеркнул Григорчук.

В НБУ отметили, что регулятор имел основания для проведения инспекционной проверки Приватбанка в 2016 году, ведь согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств.

По данным регулятора, по результатам инспекционной проверки Приватбанка накануне признания его неплатежеспособным и вывода с рынка с участием государства было установлено, что план реструктуризации банком не выполнялся, капитал банка было недостаточно для соблюдения требований относительно нормативов капитала и покрытие кредитных рисков. Такие выводы подтверждаются материалами инспекционной проверки, а также независимой международно признанной аудиторской компанией, которую привлек Приватбанк. Национальный банк, выполняя свою функцию, а именно содействие финансовой стабильности, в частности стабильности банковской системы, признал Приватбанк неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением вывести банк с рынка с участием государства через продажу банка Министерству финансов Украины.

«Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в Приватбанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка. Напомню, что решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО, правительством и международными партнерами с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна и обратная об этом ура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований», - добавил Григорчук.

Национальный банк продолжит доказывать законность своих действий и обращает внимание, что подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности страны.

Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.