В ходе декларационной кампании 2019 года гражданами подано почти 529 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларирован общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что почти на 26 млрд грн, или на 45 процентов больше чем в прошлом году. Об этом заявил и.о. председателя Государственной фискальной службы Сергей Власов, сообщает пресс-служба ГФС.

«В этом году кампания декларирования достаточно успешная. Это объясняется, прежде всего, повышением добросовестности налогоплательщиков и эффективной разъяснительной работой, которую проводили специалисты фискальной службы», - отметил Власов.

По его словам, граждане определили к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц на сумму более 3,2 млрд грн. Это больше по сравнению с прошлым годом на 57 процентов, или на 1,2 млрд грн. Сумма военного сбора к уплате составляет 465,5 млн грн, что на 205,7 млн грн больше, чем в предыдущем году.

Количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 27 процентов и составляет - 5143 человека (по состоянию на 02.05.2018 - 4063). Традиционно, наибольшее количество миллионеров учитывается в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковский (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.

Из общего количества миллионеров, которые задекларировали свои доходы, наибольшую часть, или 58 процентов составляют лица в возрасте от 40 до 60 лет (2981 человек), лица в возрасте от 30 до 40 лет - 23 процента из общего количества (1171 человек), моложе 30 лет задекларировали 4 процента из общего количества лиц (211 человека).

«Наибольшее количество (70 процентов, или 3609 человек) миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн. Они больше декларировали доходы, полученные от операций по продаже объектов движимого и недвижимого имущества, доходы от предоставления имущества в лизинг, аренду, жилой наем и иностранные доходы и т.д.», - рассказал Власов.

Тремя гражданами задекларированы полученные доходы в сумме более 1,0 млрд грн, из них одним лицом задекларирован доход свыше 10,0 млрд грн.

Налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1,0 млрд грн задекларированы жителем Киева. Более 100,0 млн грн к уплате задекларировали также два жителя. Киев. От 5,0 до 100,0 млн грн отметили налоговые обязательства 14 человек, проживающие в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской области.

«К нынешней кампании декларирования доходов присоединились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены. Ими задекларированы доходы в сумме более 416 млн грн и согласован до уплаты налога на доходы физических лиц 44 млн грн и военного сбора - 5 млн грн», - отметил глава ГФС.

Кроме того, значительное количество известных и звездных лиц учитываются как субъекты предпринимательской деятельности, применяя упрощенную систему налогообложения. Так, более 127 млн ​​грн дохода задекларировали наиболее известные лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности - а это более 6 млн грн поступлений единого налога.

ТОП-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов: телевизионная ведущая – 158,8 млн грн; ведущий шоу-программ – 26,9 млн грн; певец – 11,8 млн грн; композитор (музыкант) – 3,2 млн грн; футболист – 26,2 млн грн; юморист (на упрощенной системе налогообложения) – 4,7 млн грн; еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) – 4,1 млн грн.