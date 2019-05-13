также в разделеПроисшествия
На Житомирщине из-за распыления газа пострадали 13 школьников 5
Взрыв неустановленного предмета на Донбассе унес жизнь мужчины 9
На Тернопольщине из-за свечи в гробу загорелся дом, пострадал ребенок 14
На Ривненщине в дом депутата бросили гранату 24
В Харькове арестовали подростков, которые избили прохожего и сняли это на видео 32
В зоне ООС ранены двое военных, один – травмирован 15
На Львовщине молния попала в семейную пару 57
Материалы о поджоге авто главреда киевского телеканала передали в полицию 18
В Одессе сообщили о минировании аэропорта 10
Боевики обстреляли позиции ООС возле Крымского 16
Боевики 11 раз открывали огонь, двое военных ранены 21
На Славянской ТЭС произошел пожар 34
В Белой Церкви злоумышленники с игрушечным автоматом украли двух индюков 39
Боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, ранен 1 военный 16
На Киевщине ветеран АТО подорвал себя гранатой 73
На украинско-румынской границе разбился вертолет 121
В Николаеве пьяный мужчина выбросил мать с 7 этажа 35
Боевики передали тело военного, пропавшего во время боя на Донбассе 35

Украинская туристка погибла под колесами автобуса, который перевозил отдыхающих на Мальдивах, в пригороде столицы Мале.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на местное издание Maldives Independent.

Как стало известно, девушка из Украины гуляла со своей подругой возле заправки, где на них начал двигаться автобус с туристами.

Девушки пытались бежать от автобуса, однако лишь одной удалось спастись. Нога украинки застряла, и туристку переехал автобус. В полиции предположили, что водитель мог уснуть за рулем. Он был арестован.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1381 грн.
11
Теги