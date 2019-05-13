Украинская туристка погибла под колесами автобуса, который перевозил отдыхающих на Мальдивах, в пригороде столицы Мале.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на местное издание Maldives Independent.

Как стало известно, девушка из Украины гуляла со своей подругой возле заправки, где на них начал двигаться автобус с туристами.

Девушки пытались бежать от автобуса, однако лишь одной удалось спастись. Нога украинки застряла, и туристку переехал автобус. В полиции предположили, что водитель мог уснуть за рулем. Он был арестован.