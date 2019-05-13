также в разделеОбщество
Служащих «Спецтехноэкспорта» подозревают в растрате 200 миллионов гривен 5
Синоптик: Завтра в Украине погремят грозы – и все 8
В июне украинцы будут отдыхать на 2 дня больше 8
Суд назначил дату заседания по премии Коболева в 228 миллионов 7
Укрзализниця приостанавливает ж/д сообщение с Кропивницким 37
ГПУ требует приостановить строительные работы на Институтской 55
Боевику «народно-освободительного батальона» дали 3,5 года тюрьмы 67
Суд наказал Зеленского за демонстрацию бюллетеня 47
СМИ: Тело сына чиновника «ДНР» нашли в Киеве 111
Зеленский не пришел на суд по своему делу 29
Паспорта РФ для жителей ОРДЛО будут действительны только в одной области 346
Прививки от кори стали бесплатными для всех взрослых 26
Епифаний не исключает объединения ПЦУ и УГКЦ 23
Полиция взяла под охрану волонтерскую палатку в центре Харькова 79
Филарет допустил раскол в ПЦУ 53
Сегодня Зеленского будут судить за демонстрацию бюллетеня 84
616 украинок получили звание «Мать-героиня» 22
На популярном курорте в Карпатах прикрыли бордель с «массажистками» 51

Для повышения норм безопасности проживающих и защиты их имущества в гостиницах в новых изменениях Государственных строительных норм «Гостиницы» предложено обязательно устраивать электронные системы контроля доступа - вход по бесконтактным карточкам в номера и другие гостиничные помещения. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минрегиона.

«Ситуации с кражами всегда неприятны. Поэтому, чтобы повысить безопасность и защитить проживающих от таких негативных моментов, мы предложили при проектировании новых и проведении реконструкции существующих гостиниц обязательно предусматривать электронные системы контроля входа в сам отель и номера – по бесконтактным карточкам. Это удобно, эффективно и более безопасно. С помощью таких электронных систем можно отслеживать и идентифицировать все входы в номера, в том числе, персонала», - сказал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Также, по его словам, это позволит повысить уровень обслуживания в украинских гостиницах, сделать их более надежными и более безопасными для граждан. Кроме того, что немаловажно, использование бесконтактных карточек позволит существенно сократить энергозатраты в здании благодаря «энергосберегающим карманам», через которые с помощью карты контролируется подача электроэнергии в номер.

Согласно изменениям в ГСН, при проектировании гостиниц необходимо предусматривать меры, защищающие от несанкционированного проникновения в гостиничные номера и другие помещения, с помощью современных систем контроля доступа и видеонаблюдения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1381 грн.
6
Теги