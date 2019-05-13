Для повышения норм безопасности проживающих и защиты их имущества в гостиницах в новых изменениях Государственных строительных норм «Гостиницы» предложено обязательно устраивать электронные системы контроля доступа - вход по бесконтактным карточкам в номера и другие гостиничные помещения. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минрегиона.

«Ситуации с кражами всегда неприятны. Поэтому, чтобы повысить безопасность и защитить проживающих от таких негативных моментов, мы предложили при проектировании новых и проведении реконструкции существующих гостиниц обязательно предусматривать электронные системы контроля входа в сам отель и номера – по бесконтактным карточкам. Это удобно, эффективно и более безопасно. С помощью таких электронных систем можно отслеживать и идентифицировать все входы в номера, в том числе, персонала», - сказал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Также, по его словам, это позволит повысить уровень обслуживания в украинских гостиницах, сделать их более надежными и более безопасными для граждан. Кроме того, что немаловажно, использование бесконтактных карточек позволит существенно сократить энергозатраты в здании благодаря «энергосберегающим карманам», через которые с помощью карты контролируется подача электроэнергии в номер.

Согласно изменениям в ГСН, при проектировании гостиниц необходимо предусматривать меры, защищающие от несанкционированного проникновения в гостиничные номера и другие помещения, с помощью современных систем контроля доступа и видеонаблюдения.