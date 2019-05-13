Государственный Ощадбанк выдал в кредит 22 миллиона долларов фирмам, входящим в состав «Агроинвестгруп» Николая Кучеренко, который в месте с сыном Виталием скрываются от правоохранительных органов за пределами Украины.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда Киева.

Уточняется, что суд в рамках уголовного производства предоставил Службе безопасности временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка.

В частности, доступ предоставили к договорам кредитной линии, заключенным между Ощадбанк и Ист Оилс Украина, к ипотечным и договорам залога, поручительства, которым данные кредиты были обеспечены; протоколам заседания кредитного комитета банка, решениям о согласовании и выдаче займов.

По данным СБУ, с октября 2018 года по январь 2019 должностные лица ряда компаний, входящих в состав «Агроинвестгруп», по указанию двух фактических владельцев вывозили зерно из государственного «Аграрного фонда» на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Там они перепродавали зерно по значительно завышенным ценам.

Продажа была налажена через созданные ими компании, зарегистрированные на неподконтрольной для властей Украины территории ОРДЛО.

Как отметили в СБУ, таким образом осуществлялось финансирование деятельности террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Отмечается, что всего на элеваторах предприятий «Агроинвестгруп» хранилось более 22 тыс. тонн зерновых «Аграрного фонда» общей стоимостью до 200 млн грн.

Напомним, что в феврале в «Аграрном фонде» заявили, что у них украли зерна на 200 млн грн.

«Аграрный фонд» основан в 2013 году, владельцем 100% акций общества является государство в лице Министерства аграрной политики и продовольствия.

Основной вид деятельности — закупка зерновых по форвардным контрактам, продажа минеральных удобрений.

«Аграрный фонд» входит в топ-10 самых прибыльных государственных предприятий агросектора.

В течение 2016-2018 годов «Аграрный фонд» уплатил государству 211,5 млн грн дивидендов.