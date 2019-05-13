В Украине на начало мая остается беспрецедентный объем запасов яблок – не меене 80 тыс. тонн, сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

«Розничные цены на качественное десертное яблоко в Украине в мае начали расти, однако оптовые цены оставались низкими. Поднять цены на самом деле смогла только розничная и мелкооптовая торговля и то лишь потому, что качество яблоки стала резко снижаться, а значит, процент отбраковки тоже вырос», - говорится в сообщении.

Фермеры же предпочитали не поднимать цены на крупные оптовые партии яблока, пытаясь скорее распродать имеющиеся пока запасы.

По информации аналитиков EastFruit, вместе с ростом розничных цен упали и объемы потребления яблока, поскольку на рынке уже активно продавалась земляника (клубника) нового урожая – и импортная и из украинских тепличных хозяйств. И другие виды ягод импортировались более активно, чем обычно. В то же время более холодная, чем обычно погода в мае, а также высокие цены на овощи, способствовали потреблению яблока. Однако, средняя оптовая цена на яблоко была настолько низкой, что по-прежнему не покрывало для производителей затрат на их выращивание, сбор и хранение.

«По состоянию на начало мая в холодильниках фермеров и трейдеров по-прежнему было не менее 80-85 тыс. тонн яблока. Это беспрецедентный объем запасов яблок для Украины в этот период, так как годом ранее в хранилищах на эту дату оставалось не более 40 тыс. тонн яблок, что тоже было рекордом», - говорит директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

«В прошлом сезоне с мая по июль 2018 включительно Украина экспортировала более 7 тыс. тонн яблок, однако в 2019 году сделать это будет сложнее, так как рекордные запасы яблок сейчас не только в Украине, но и в Польше, Италии и других странах, а твердость украинских яблок сейчас не так высока, чтобы отправлять их в слишком отдаленные страны. В прошлом же году запасы яблока были минимальными практически во всех странах Европы, что позволяло наращивать экспорт, даже если качество не было идеальным. Однако, экспорт яблок в весенне-летний сезон в страны Ближнего Востока, при условии улучшения качества хранения яблок, в принципе может быть интересным направлением, потому что в этот период на этих рынках присутствует дорогое яблоко из Новой Зеландии, ЮАР, Чили, Бразилии и других стран Южного Полушария. Поэтому цены остаются высокими, а потребление снижается далеко не так сильно, как в Украине», сказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.