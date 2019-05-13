В Киеве в течение 6-11 мая демонтированы 57 незаконных временных сооружений, сообщает КП «Киевблагоустройство».

«Коммунальным предприятием «Киевблагоустройство» и некоторыми владельцами временных сооружений, которые по требованию нашего КП самостоятельно демонтировали свои объекты, убраны 57 незаконных временных сооружений», - говорится в сообщении.

В частности, коммунальными службами демонтированы: киоск по ул. Тростянецкой, 7-В; павильон по ул. Березняковской, 28; павильон на Перова, 25; 19 подземных роллет по бул. Т.Шевченко, 19, станции метро «Университет» и другие объекты.

По данным столичной власти, за пять лет в Киеве демонтировали более 13 тысяч незаконно установленных МАФов.