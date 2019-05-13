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Марковский районный суд приговорил боевика «народно-освободительного батальона» «Заря» к 3,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году житель Луганска добровольно вступил в структурное подразделение незаконное вооруженное формирование – «народно-освободительный батальон» «Заря» и в его составе участвовал в боевых действиях на территории Луганской области.

В суде прокурором доказано, что в июне того же года, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие и специальные средства поражения, указанный гражданин вместе с другими участниками батальона участвовал в боевых действиях вблизи поселка Металлист Славяносербского района с целью недопущения прорыва военнослужащих Вооруженных сил Украины на временно оккупированную территорию.
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