С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточнике «СТ-2», сообщает коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго».

Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах.

А с 14 мая испытания будут проходить на теплоисточнике: ЖК «Молодежь», «СТ-1» и «ТЭЦ-5». В связи с испытаниями горячее водоснабжение будет временно отсутствовать в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

С перечнем адресов по каждому району, где временно (с 13 по 27 мая) услуги по горячему водоснабжению будет приостановлено, можно ознакомиться здесь:

- Оболонский район,

- Подольский район.

С перечнем адресов по каждому району, где временно (с 14 по 28 мая) услуги по горячему водоснабжению будет приостановлено, можно ознакомиться здесь:

- Шевченковский район,

- Голосеевский район,

- Соломенский район,

- Печерский район,

- Дарницкий район.

С целью снижения аварийности в начале следующего отопительного сезона «Киевтеплоэнерго» проводит гидравлические испытания. Трубопроводы под повышенным давлением испытываются на гидравлическую плотность и прочность.