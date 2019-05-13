Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна, сообщает пресс-служба Минздрава.

До сих пор бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты). Однако количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет.

Сейчас бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста. Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:

контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);

не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;

по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

Прививки для детей от 6 месяцев

По календарю прививок первую дозу вакцины против кори, паротита и краснухи ребенку делают в возрасте 12 месяцев. Именно тогда организм ребенка может произвести достаточный иммунитет от инфекции. До 12 месяцев ребенка должен защищать коллективный иммунитет (если по крайней мере 95% населения вакцинированы). В условиях вспышки и постоянного роста заболеваемости корью при недостаточном уровне вакцинации украинцев для младенцев существует риск заболеть. Корь для малышей очень опасна и может привести к смерти.

Отныне младенцам позволили делать бесплатную прививку от кори уже с 6 месяцев (до 6 месяцев вакцина КПК не применяется). В этом случае такая доза вакцины не засчитывается как первая, а считается «нулевой», дальнейшие плановые прививки нужно проводить согласно с Календарем профилактических прививок: в 12 месяцев (первая доза вакцины КПК) и 6 лет (вторая доза).

Важно: интервал между прививками должен быть не менее одного месяца.

Как и раньше, бесплатной остается вакцинация по календарю прививок.

Сделать прививку можно в коммунальном медучреждении, где пациент подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. В начале лета вакцинировать бесплатно будут также в частных медучреждениях и врачей-ФЛП, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины.

Все области Украины полностью обеспечены вакцинами, закупленными за государственный счет, по календарю прививок. Каждый пациент может онлайн проверить наличие вакцин в области в таблице по этой ссылке. В случае, если врач учреждения вам отказывает в вакцинации, необходимо обратиться к главврачу. Если решить вопрос не удалось и при участии главного врача, обратитесь в местный департамент здравоохранения.