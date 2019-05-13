В понедельник, 13 мая, будут судить новоизбранного президента Владимира Зеленского, который во время голосования показал заполненный бюллетень.
Как сообщает пресс-служба суда, слушание дела запланировано на 12:45.
Дело будет слушать судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко.
Известно, что нарушение квалифицировали как административное. На Зеленского был составлен админпротокол в день второго тура президентских выборов. За содеянное ему грозит штраф.
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