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В селе Микуличин Ивано-Франковской обнаружили «массажный салон», в котором предоставляли услуги сексуального характера, сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Установлено, что одна женщина помогала трем другим женщинам в возрасте от 20 до 30 лет заниматься проституцией. Речь идет о жительницах Полтавской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Во время проведения обысков в салоне правоохранители изъяли черновые записи, «прейскурант», денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Согласно «прейскуранту» за час своих услуг девушки получали от 1000 грн. Документирования указанного уголовного производства продолжалось с декабря прошлого года.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины двух женщин причастных к совершению указанного преступления.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

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