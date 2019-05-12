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Исполнилось ровно два года с того дня, когда украинцы получили возможность ездить без виз в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.

За два года действия безвизового режима Украины с Европейским Союзом украинцы совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. Об этом сообщает представительство Украины при ЕС на своей странице в Facebook.

«Граждане Украины совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе, преимуществами «безвиза» воспользовались более 2 миллионов украинских граждан», – говорится в сообщении.

Безвиз успешно работает, отметили в украинской дипломатической миссии при ЕС.

«С каждой поездкой украинские граждане везут домой новые знания и контакты, которые помогают государству делать процессы евроинтеграции необратимыми», – говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая 2017 года Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны. Ровно через месяц, 11 июня, безвиз заработал.

Как сообщалось, Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов. Украинцы могут посетить без визы 132 страны: 91 без визы вообще и 41 – с визой по прибытию в страну. В то же время виза потребуется украинским гражданам для поездки в 66 стран.

К слову, Украина получит безвиз с еще одной страной.

Также, сохранится ли безвизовый режим с ЕС при президенте Зеленском?
ForUm

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