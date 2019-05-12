Исполнилось ровно два года с того дня, когда украинцы получили возможность ездить без виз в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.

За два года действия безвизового режима Украины с Европейским Союзом украинцы совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. Об этом сообщает представительство Украины при ЕС на своей странице в Facebook.

«Граждане Украины совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе, преимуществами «безвиза» воспользовались более 2 миллионов украинских граждан», – говорится в сообщении.

Безвиз успешно работает, отметили в украинской дипломатической миссии при ЕС.

«С каждой поездкой украинские граждане везут домой новые знания и контакты, которые помогают государству делать процессы евроинтеграции необратимыми», – говорится в сообщении.