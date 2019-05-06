За последние два года безвизовый режим Украины с Евросоюзом стал не просто удобным, а привычным. Количество выданных биометрических паспортов уже превысило 12 миллионов!

До сих пор многие помнят, в какую долгую и неопределенную историю могла превратиться поездка в Варшаву, Рим, Прагу или Брюссель для тех, у кого не было открытой визы. Неудивительно, что из-за этого многих так тревожит вопрос о том, нет ли опасности отмены безвизового режима с ЕС – особенно учитывая последние события в Украине.

«Европейская правда» решила напомнить, в чем состоят условия сохранения безвизового режима. Мы также разобрались, что происходит с его работой сейчас, в том числе с отказами украинцам в пересечении границы (которых сейчас беспрецедентно много). А чтобы разобраться в этом, вспомним, как мы пришли к безвизовому режиму.

Эхо битвы за безвиз

Чтобы понять, что угрожает безвизу (и угрожает ли что-то вообще), стоит вспомнить, как мы его получили.

«Безвизовый диалог» Киева с Евросоюзом начался в далеком 2008 году. В 2010-м Украине предоставили План действий визовой либерализации – первой среди стран региона. Проблема в том, что, получив этот документ, Киев долго им «гордился», не выполняя. Как следствие, нас обошли все, кто хотел.

Молдова начала безвизовый диалог летом 2010 года и меньше чем за четыре года добилась отмены виз. Грузия стартовала в феврале 2013-го и уложилась в четыре года с небольшим. А вот Украина поставила «антирекорд»: почти девять лет с начала переговоров до старта безвиза.

Почему так долго? Можно назвать много причин.

Это и то, что Украина преодолевала путь первой, договариваясь «с нуля», а наши соседи могли скопировать украинский план. Это и то, что в 2010-2013 годах реальных изменений было мало. Это и проблемы с антикоррупционными реформами уже после Революции достоинства.

И, наконец, причина в том, что Украина – слишком большая. Это серьезный аргумент, из-за него решения по поводу нашей страны порой принимаются слишком долго. Но когда это происходит – Украина, как локомотив, может потянуть за собой другие государства региона.

Именно так произошло с безвизом.

Молдова и Грузия не случайно получили безвизовые планы, идентичные украинскому. Дело в том, что после начала переговоров с Украиной ЕС согласился сделать безвизовый режим одной из «морковок» формата Восточного партнерства (ВП) – то есть доступным для всех государств региона.

К списку тех, кто достиг успеха, впоследствии может присоединиться и Армения, которая в этом году начала безвизовый диалог с Еврокомиссией. Еще два государства партнерства – Азербайджан и Беларусь – сохраняют формальное право на безвиз, но не факт, что они когда-нибудь решатся идти этим непростым путем.

Дело в том, что в перечень условий для отмены визового режима ЕС включил проведение существенных реформ, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека, и это – не формальность, а реальное требование. А Беларусь пока не договорилась с ЕС даже о визовом упрощении – поэтому белорусы до сих пор платят по 60 евро за шенгенскую визу (вместо 35 евро в других странах Восточного партнерства).

Но этот путь открыт в обе стороны.

Безвиз могут как дать, так и забрать.

Проведя реформы, наше государство получило безвизовый режим, но в случае их отмены его действие будет остановлено. Еще одна теоретически возможная причина его приостановления – если любая страна ЕС столкнется с наплывом украинцев, которые нарушили или пытаются нарушить правила безвизового режима.

А значит, нам самим важно следить, чтобы эти проблемы не возникли.

Безвиз с отказами

Если в начале действия безвизового режима приходилось убеждать украинцев, что ездить «по биометрике» не сложно, то сейчас в этом нет необходимости. Многие уже имели возможность «пощупать» безвиз и убедиться в его действенности.

При этом, как ни странно, достоверной статистики именно безвизовых путешествий ни у кого нет!

С июня 2017 года, когда заработал безвизовый режим, украинцы почти 40 миллионов раз путешествовали в страны ЕС, подсчитали в Государственной пограничной службе (ГПС). Однако в эту цифру входят и те, кто ездит по визам (шенгенским или рабочим), и те, у кого есть вид на жительство в ЕС. Пограничники насчитали более 2 миллионов поездок с «чистыми» паспортами, но профильные эксперты считают, что реальное число безвизовых путешествий – в разы выше.

Не ведут такой статистики и в Брюсселе. Более того, даже если человек пересекает границу ЕС с визой в биометрическом паспорте, его часто причисляют к «безвизовым» туристам, в том числе не снимают отпечатки пальцев.

А вот что европейцы внимательно считают, так это количество «проблемных» путешественников.

Беда в том, что украинцев среди них – немало, и число это стремительно растет.

Как сообщили «Европейской правде» в агентстве ЕС Frontex, в 2015 году, когда еще действовал визовый режим, на границе «развернули» почти 22 тысячи украинцев. Через год их было на 6 тысяч больше. В 2017 году, с запуском безвиза, этот показатель превысил 37 тысяч, а в 2018-м достиг 57,5 тысяч!

Это – абсолютный рекорд среди всех стран, граждане которых путешествуют в Европу. Ни у одной другой страны мира сейчас нет близких к этому значений.

Фактически, три из десяти отказов во въезде на границах Евросоюза – это отказы украинцам!

Конечно, на фоне всего многомиллионного потока украинских путешественников это – немного, около 0,3%. Это в десять раз меньше, чем процент отказов консульств в «визовые времена». Но каждому из 57,5 тысяч наших сограждан, попавших в эту статистику, отказ поломал планы и стал серьезной проблемой.

Поэтому нужно разобраться, по каким причинам украинцев разворачивают на границе ЕС. Европейское пограничное агентство Frontex поделилось некоторыми деталями.

Отели, деньги, дни – почему отказывали украинцам

Самая частая причина – отсутствие или неубедительность документов о цели визита (22,7 тысячи отказов). Это – самое распространенное основание, оно применялось чаще всего даже в то время, когда мы ездили в ЕС по визам.

Главный совет, как не попасть в такую неприятность: всегда имейте при себе распечатанную бронь отеля и обратные билеты (если путешествуете на самолете).

Отсутствие обратного билета – одна из самых частых причин возникновения проблем на границе. Советуем не надеяться только на билет в телефоне. В аэропорту может не быть интернета, телефон может разрядиться. Получить отказ из-за этого будет особенно обидно, а такие случаи бывали. Если вы останавливаетесь у друзей, у родственников, в кемпинге и т.д. – будьте готовы предоставить пограничнику контакты этих друзей/родственников или детали запланированного маршрута. Добавим, что на наземной границе обратные билеты, как правило, не требуют даже в автобусах, а у тех, кто едет на своей машине – и подавно.

На втором месте – отказ из-за «нехватки денег» у туриста.

Эта причина в прошлом году показала просто взрывной рост.

В 2016 году из-за этого отказали во въезде 2 тысячам украинцев, в 2017 их было уже 4370, а в прошлом году эта цифра превысила 16,5 тысяч! Впечатляет, не так ли?

К сожалению, есть достаточно историй, когда основания этих отказов были сомнительными. В Шенгенском кодексе, в частности, есть норма о том, что деньги можно иметь на банковской карте, но на практике пограничники, особенно польские, это положение игнорируют. И поэтому наш совет: берите достаточно наличных, если путешествуете через Польшу или если есть проблемы с другими документами (например, при отсутствии брони отеля). Ведь вопрос о деньгах чаще всего возникает именно в «проблемных» случаях, когда у пограничника есть подозрения, но он не может доказать их другим образом.

И, наконец, еще одна популярная причина отказа, на которую стоит обратить внимание – превышение 90-дневной нормы пребывания в ЕС для тех, у кого нет вида на жительство. В прошлом году из-за этого 5,8 тыс. человек отказали на границе. Так что тем, кто сомневается

Правда, все эти детали будут иметь значение только в том случае, если безвиз сохранится.

Отменят ли безвиз для Украины?

Этот вопрос часто звучал в соцсетях накануне выборов и продолжает звучать после них. Точнее, он обычно звучит еще более категорично: «Правда ли, что теперь безвиз отменят?». Сложно сказать, в чем причина – в общей напряженности, панике или кто-то сознательно распространяет такие слухи – но приходилось слышать даже дату якобы утвержденного «конца безвиза».

Можем заверить: это неправда. Никаких решений об отмене безвизового режима для Украины нет и по состоянию на сейчас не планируется.

Избрание нового президента само по себе не меняет ничего. Евросоюз предоставил безвиз не Порошенко, а Украине, основанием для этого стал успешно выполнен безвизовый план – тот, который Украина получила в соответствии с принципами Восточного партнерства.

Но это не значит, что безвиз в безопасности навсегда.

Еще два года назад, когда ЕС утверждал отмену виз для Украины и Грузии, был разработан специальный механизм приостановления безвиза. Он предусматривает несколько причин, по которым эту привилегию для любой страны могут ограничить, приостановить или вообще отменить.

Первая причина – миграционная.

Мы не зря обратили внимание на рост числа отказов во въезде в Шенген, ведь это – один из важных индикаторов, на основании которого ЕС может инициировать «наказание» своего соседа. То, что он растет – плохой сигнал. Следовательно, соблюдение правил каждым из нас не только поможет избежать проблем на границе, но и отодвигает угрозы для нашего безвизового режима.

Вторая причина связана с реформами.

Евросоюз согласился отменить визы для украинцев в ​​обмен на реформирование нашего государства – и вполне логично оставил предохранитель, который позволит забрать эту привилегию, если Украина выберет обратный вектор развития. Особенно это касается тематики борьбы с коррупцией. В этом смысле смена власти в Украине действительно может быть связана с судьбой безвиза. Разворот реформ – если это, не дай бог, произойдет – рикошетом ударит по праву украинцев свободно путешествовать по Европе.

И это – дополнительная причина для украинского общества требовать от власти сохранения движения в ЕС и проевропейских изменений.