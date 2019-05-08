Кабинет Министров Украины принял решение о подписании соглашения с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.
Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства, сообщает УНИАН.
Решение принято без обсуждения.
25 апреля Украина и Содружество Доминики подписали в Лондоне совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений.
Также посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко обсудила с временным поверенным по делам Содружества Доминики в Великобритании Джанет Чарльз вопрос заключения межправительственного соглашения об отмене визовых требований для граждан обеих стран.
Содружество Доминики - остров на границе Карибского моря и Атлантического океана, между Гваделупой и Мартиникой.
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