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Кабинет Министров Украины принял решение о подписании соглашения с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства, сообщает УНИАН.

Решение принято без обсуждения.

25 апреля Украина и Содружество Доминики подписали в Лондоне совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Также посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко обсудила с временным поверенным по делам Содружества Доминики в Великобритании Джанет Чарльз вопрос заключения межправительственного соглашения об отмене визовых требований для граждан обеих стран.

Содружество Доминики - остров на границе Карибского моря и Атлантического океана, между Гваделупой и Мартиникой.

 
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