Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
«Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» противник семь раз обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибров 120 и 82 мм – около населенного пункта Опытное; дважды из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у населенного пункта Пищевик; из стрелкового оружия – вблизи города Марьинка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ» позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза: из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Новоалександровка; дважды из минометов калибра 82 мм – возле населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Зайцево.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 11 мая один оккупант были уничтожен, еще двое – ранены.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.
«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, был ранен 1 военный.
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