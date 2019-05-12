За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» противник семь раз обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибров 120 и 82 мм – около населенного пункта Опытное; дважды из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у населенного пункта Пищевик; из стрелкового оружия – вблизи города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ» позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза: из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Новоалександровка; дважды из минометов калибра 82 мм – возле населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Зайцево.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 11 мая один оккупант были уничтожен, еще двое – ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм – возле населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ»; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід».

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, был ранен 1 военный.