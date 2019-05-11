За минувшие сутки, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из ручных противотанковых гранатометов населенный пункт Травневе, создав угрозу для жизни и здоровья гражданского населения. К счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка;

дважды из автоматических станковых гранатометов - около города Авдеевка;

дважды из гранатометов различных систем - вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем - у населенного пункта Новолуганское;

из минометов калибра 120 мм - у города Попасная;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Майорск.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 9 мая двое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.