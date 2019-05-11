также в разделеПроисшествия
На Славянской ТЭС произошел пожар 6
В Белой Церкви злоумышленники с игрушечным автоматом украли двух индюков 9
На Киевщине ветеран АТО подорвал себя гранатой 26
На украинско-румынской границе разбился вертолет 111
В Николаеве пьяный мужчина выбросил мать с 7 этажа 30
Боевики передали тело военного, пропавшего во время боя на Донбассе 29
На Донетчине мужчина обстрелял жилой дом 24
Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен 1 военный 19
Под Севастополем разбили памятник погибшим во Второй мировой войне крымским татарам 88
На Днепропетровщине забросали камнями автобусы с людьми 52
За сутки на Донбассе погиб 1 военный, 4 – ранены 39
В Одессе подожгли цветы и таблички в память о трагедии 2 мая 75
Задержан мужчина, обстрелявший авто полиции на Одесчине 37
На Волыни во двор депутата бросили гранату 106
Полиция задержала стрелявшего в Урбанского 35
На Одесчине стреляли в нардепа Урбанского 858
В СИЗО Луцка умер заключенный 21
В Сумах пьяный чиновник, убегая от полицейских, въехал в дерево 23

За минувшие сутки, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из ручных противотанковых гранатометов населенный пункт Травневе, создав угрозу для жизни и здоровья гражданского населения. К счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка;

дважды из автоматических станковых гранатометов - около города Авдеевка;

дважды из гранатометов различных систем - вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем - у населенного пункта Новолуганское;

из минометов калибра 120 мм - у города Попасная;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Майорск.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 9 мая двое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги