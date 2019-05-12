В субботу, 11 мая, в протестных акциях движения желтых жилетов во Франции приняло участие порядка 18,6 тысяч человек.

В частности, согласно данным МВД Франции, в Париже на протесты вышло чуть более тысячи человек, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, акция 11 мая стала самой немногочисленной за всю историю протестов.

Наиболее масштабные акции прошли в Лионе и Нанте. В Нанте между протестующими и полицией произошли столкновения. Силовики применили против манифестантов слезоточивый газ.

В то же время, в Монпелье и Бордо акции прошли мирно и без столкновений

Во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты желтых жилетов прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюссель.