В субботу, 11 мая, в протестных акциях движения желтых жилетов во Франции приняло участие порядка 18,6 тысяч человек.
В частности, согласно данным МВД Франции, в Париже на протесты вышло чуть более тысячи человек, передает Интерфакс-Украина.
Таким образом, акция 11 мая стала самой немногочисленной за всю историю протестов.
Наиболее масштабные акции прошли в Лионе и Нанте. В Нанте между протестующими и полицией произошли столкновения. Силовики применили против манифестантов слезоточивый газ.
В то же время, в Монпелье и Бордо акции прошли мирно и без столкновений
Во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.
Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.
Протесты желтых жилетов прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюссель.
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