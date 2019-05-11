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Департамент внутреннего аудита и контроля АО «Укрзализныця» по результатам внеплановой проверки обнаружил, что прежнее руководство производственного подразделения «Вагонная участок станции Киев-Пассажирский» филиала «Пассажирская компания» скрыло 50,9 млн грн, начисленные как премии, единовременные поощрения и материальная помощь отдельным работникам, сообщает пресс-служба компании. 

Так, в ходе проверки деятельности компании за период с 1 января по 31 октября 2018 года выявлены факты, когда некоторым работникам выплачивалась материальная помощь на оздоровление при уходе в ежегодный отпуск в размере двух окладов и 2-3 раза в год в том числе. Например, руководитель этого вагонного участка по своему заявлению безосновательно получил материальной помощи на оздоровление в июле 2018 года в размере двух окладов - на общую сумму 45100 грн.

В ходе проверки также установлен факт выделения более 165 тыс. грн в виде премий и поощрений главному бухгалтеру, которая в момент выплаты отсутствовала на рабочем месте, фактически находясь на больничном, в ежегодном или учебном отпуске.

Также установлено, что имели место случаи, когда рапорты на премирование работников предприятия, которые шли общим перечнем, подавались не их непосредственными руководителями, а работниками, которые в соответствии со своими функциональными, должностными обязанностями им не подчинились. Хотя, согласно приказу общества, ходатайство о премировании за выполнение важных и особо важных задач подает руководитель.

Кроме этого, зафиксированы случаи, когда в период нахождения главного бухгалтера и начальника этого производственного подразделения на больничном, учебном или ежегодном отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы и т.д. ними был завизированы и подписаны приказы о премировании работников подразделения на общую сумму почти 10 млн грн, решение по которым принималось руководителем единолично, а не уполномоченным комиссией, как положено. В то же время заместителем начальника вагонного участка станции Киев-Пассажирский, в период пребывания начальника этого подразделения на рабочем месте, подписано за 2018 год приказов на начисление работникам материальной помощи на оздоровление при уходе в ежегодный отпуск на общую сумму более 100 тыс. грн.

Проверкой установлено, что бывшими руководителем вагонного участка станции Киев-Пассажирский и главный бухгалтером не контролировалось начисления заработной платы в соответствии с действующим законодательством, более того, они своими устными указаниями заставляли своих подчиненных работников проводить начисления средств без соответствующих нормативных документов, оформленных надлежащим образом, а в случае отказа от выполнения поставленных ими задач угрожали увольнением или физической расправой.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
ForUm

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