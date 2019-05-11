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В Украине на 11 мая прогнозируют дожди с грозами, температура днем 15-20°.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

«В субботу днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 15-20° тепла, на востоке страны и Закарпатье местами 21-23°, на высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла», - говорится в сообщении.

12-13 мая местами кратковременные дожди, грозы, только ночью 12 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

14-15 мая в западных и северных, 15 мая и в центральных и местами южных областях небольшие (на западе умеренные) кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 8-14°, днем 19-25°, на западе страны 13-18°.

По Киеву в субботу, 11 мая, синоптики обещают облачность с прояснениями. Днем умеренный кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 17-19° тепла.

По области днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 15-20° тепла.

12-13 мая переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, только ночью 12 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

14-15 мая небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°.
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