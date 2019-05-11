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Сегодня, 11 мая, на съезде с Воздухофлотского моста в Киеве произошло лобовое столкновение полицейского Toyota Prius и BMW, сообщает Информатор.

В 00:40 автомобиль BMW спускался с Воздухофлотского моста на проспект Победы. Навстречу ему ехал полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Предварительно, поднимаясь на мост, Toyota Prius патрульных выехал за пределы своей полосы и совершил лобовое столкновение. От удара травмы получили все участники ДТП.

Медики госпитализировали двоих патрульных. Один мужчина получил травмы головы, а у его напарника — подозрение на перелом ноги.

Также травмы ног получил и мужчина, который ехал за рулем BMW. Троих участников аварии забрали в больницу.
ForUm

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