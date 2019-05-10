Окружной административный суд Киева, рассмотрев дело по иску народного депутата Сергея Власенко к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, признал противоправными действия спикера по предоставлению представителю президентаИрине Луценко слова для выступления на заседаниях согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в период с 5 февраля 2018 по 8 апреля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба суда, поводом такого решения стало то, что в соответствии с Законом Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю Президента.

В удовлетворении остальных исковых требований суд отказал.

Напомним, истец просил суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады по самовольному предоставлению слова для выступления представителю Президента на заседаниях согласительного совета депутатских фракций и включения такого выступления в повестку дня. Также Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий и придерживаться норм Конституции Украины и Регламента Верховной Рады.