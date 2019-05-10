также в разделеОбщество
Назначен новый прокурор Днепропетровщины 7
Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой за возвращение проспекту имени Жукова 7
Порошенко наградил орденами Кубива, Нищука и сотрудников АП 19
Сотрудники Волынской таможни избили журналистов 16
Слушания трибунала по делу украинских моряков завершились, решение - 25 мая 679
Адвокат в морском трибунале отверг российские обвинения 98
Сытник отказался от устного допроса в ГПУ 11
В трибунале ООН Украина обвинила РФ в нарушении иммунитета военных кораблей 30
Эстония предложит ЕС ввести дополнительные санкции против РФ 18
Морской трибунал начал слушания по делу украинских моряков 29
Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на выходных 33
В Украину вернули более $3 миллионов «денег Януковича» 140
НАПК составило против проректора КПУ 26 админпротоколов 17
ГБР расследует незаконное назначение 20 детективов НАБУ 18
Полиция задержала банду, вербовавшую украинцев для перевозки нелегалов 17
Порошенко присвоил Грицаку звание Герой Украины 45
Филарет собирается восстановить и возглавить УПЦ КП 167
В мероприятиях ко Дню победы приняли участие 700 тысяч человек 51

Окружной административный суд Киева, рассмотрев дело по иску народного депутата Сергея Власенко к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, признал противоправными действия спикера по предоставлению представителю президентаИрине Луценко слова для выступления на заседаниях согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в период с 5 февраля 2018 по 8 апреля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба суда, поводом  такого решения стало то, что в соответствии с Законом Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю Президента.

В удовлетворении остальных исковых требований суд отказал.

Напомним, истец просил суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады по самовольному предоставлению слова для выступления представителю Президента на заседаниях согласительного совета депутатских фракций и включения такого выступления в повестку дня. Также Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий и придерживаться норм Конституции Украины и Регламента Верховной Рады.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
404 грн.
4
Теги