Сегодня, 10 мая, в Киеве на Кольцевой дороге в результате столкновение автомобиля «ВАЗ» и припаркованный грузовик «МАН» погибли водитель и пассажир легковушки – военнослужащие Вооруженных сил Украины, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ» совершил наезд на припаркованный грузовик «МАН», который находится с правого края проезжей части дороги.

В результате столкновения водитель машины «ВАЗ» и его пассажир погибли на месте происшествия. Установлено, что погибшие - военнослужащие.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа следственного отдела по расследованию ДТП ГУНП в г. Киеве.

По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средства) уголовное кодекса Украины.