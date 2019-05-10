Возвращение проспекту Петра Григоренко в Харькове имени маршала Георгия Жукова будет нарушением закона. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава института Владимир Вятрович.



«Украинский институт национальной памяти обратился к мэру Харькова Геннадию Кернесу относительно переименования проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова. Такие действия являются нарушением закона», – отметил он.

По словам Вятровича, возможное присвоение любому объекту права собственности (объекта топонимики) в Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий».

«Обращаем также внимание на то, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Георгия Жукова, в рамках выполнения требований Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», подтверждена решениями административных судов, которые на сегодняшний день вступили в законную силу», – подчеркнул он.

Вятрович отметил, что в случае совершения Харьковским городским советом или любыми должностными лицами органов местного самоуправления Харькова действий или принятия решений о присвоении имени Георгия Жукова любым объектам м топонимики города Украинский институт национальной памяти будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины о признании соответствующих действий неправомерными и отмене соответствующих решений в порядке и привлечения виновных лиц к ответственности.

«Обращаем также внимание на то, что согласно части второй статьи 4361 Уголовного кодекса Украины действия по распространению и публичному использованию символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без такой», – говорится в сообщении.

«Прошу поддержать распространением этой информации. Вместе остановим реванш», – написал Вятрович.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, в которой требуется вернуть проспекту имени Петра Григоренко имя маршала Жукова. В последствии петиция набрала необходимое количество голосов.