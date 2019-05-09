Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день», – написал он.

«Сегодня - 9 мая. Это наш День благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что война коснулась каждой украинской семьи. «Вклад украинцев в победу - огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом! «Будем жить!», – написал он

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.