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Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович будет работать над изменением даты основания некоторых украинских городов. Об этом он заявил в интервью Громадському.

По мнению Вятровича, декоммунизация в Украине показала слой российского имперского прошлого, который сейчас РФ использует для продвижения заявлений о том, что «украинцев никогда не было, все города на юге появились только потому, что там появилась Российская империя».

«Датировка таких городов как Днипро или Одесса абсолютно привязана ко временам Российской империи несмотря на то, что тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления империи», — сказал Вятрович.

Он пояснил, что не предлагает зачеркнуть страницу истории об основании населенных пунктов императорками или царями, а хочет их исследовать. На уточнение журналиста, как именно, ведь дата основания города является четким фактом, Вятрович ответил: «А если есть факт, что Одесса на 300 лет старше? Однако мы определяем создание Одессы от конца 18 века, от Екатерины, то очевидно, что нам надо будет говорить об определенной передатировке. Если будет факт, что тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким-то русским военачальником — окей, пусть остается».
ForUm

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