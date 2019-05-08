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Украинская гривня 7 мая продолжила укрепление относительно доллара США, официальный курс НБУ на 10 мая стал рекордным в 2019 году – 26 гривен 25 копеек за доллар. Это на шесть копеек меньше уровня 26 гривен 31 копейка, установленного 12 марта.

Национальная валюта вплотную приблизилась к годовому максимуму. Следующие ориентиры – 26 гривен 23 копейки (это официальный курс на 9 июля 2018), 26 гривен 19 копеек (25 июня 2018) и 26 гривен 11 копеек (21 мая 2018), сообщает Радио Свобода.

«Торги по доллару активные с начала сессии. Продолжаются операции по лотам до 1 миллиона долларов при превышении предложения над спросом. НБУ вышел в «анонимном» формате через Matching с выкупом доллара по 26,26 - 26,27 гривни. Купил пока свои стандартные 20 миллионов долларов», - информировал в разгар торгов на межбанковском валютном рынке профильный сайт «Минфин».

К завершению торгов на межбанке котировки установились на уровне 26 гривен 20 - 23,5 копейки за доллар.

Аналитики называют среди причин усиления гривни размещение на этой неделе Министерством финансов облигаций внутреннего государственного займа. Для покупки номинированных в гривне ценных бумаг нерезиденты выходят на рынок с предложением валюты.
ForUm

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