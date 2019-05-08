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Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3% до 2,5%.

Об этом говорится в материалах ЕБРР, передают Українські Новини.

В 2020 году рост экономики Украины, по прогнозу ЕБРР, ожидается на уровне 3%.

Временное снижение экономического роста аналитики банка поясняют внутренней политической неопределенностью после минувших и предстоящих выборов, а также снижением роста торговли с основными партнерами.

Возобновление реформ после выборов вместе со смягчением валютно-кредитной политики способствовало бы укреплению корпоративной деятельности, при этом реальный рост экономики достигнет 3% в 2020 году.

По данным банка, крупные выплаты по государственному долгу в текущем и следующем годах представляют серьезный риск для экономического развития Украины.

Поэтому поддержание сотрудничества с кредиторами остается жизненно важным для восстановления экономики страны.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует ВВП на уровне 2,5% в 2019 году, в 2020-2021 годах рост ускорится до 2,9% и 3,7% соответственно.

Всемирный банк прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2019 году составит 2,7%.

В 2018 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом.  
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