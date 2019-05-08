На границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне усилены меры безопасности, сообщает Госпогранслужба.

«Они проводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению «Ночные волки», - говорится в сообщении.

Меры безопасности проводятся также на основе проведенного анализа и опыта предыдущих лет, ведь в 2017-2018 годах такие попытки имели место со стороны членов российского байкерского клуба и их адептов, так называемых самопровозглашенных «ДНР/ЛНР» - байкерского клуба «Ночные волки. Донбасс», которые направлялись в канун 9 мая под общим лозунгом мотопробега «Дороги Победы - на Берлин-2018».

В случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены по отношению к государству Украина, будут выражать недовольство украинской властью, идти с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, будет приниматься решение о непропуске таких лиц (групп) в Украину, при наличии правовых оснований будет запрещен этим лицам (группам) въезд в страну в установленном законодательством порядке.