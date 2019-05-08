С 26 апреля Евгений Енин уволен с должности заместителя генерального прокурора.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, сообщает theБабель.

Она уточнила, что Енин продолжает работать в ГПУ на должности прокурора.

25 апреля Совет прокуроров провел заседание и рекомендовал Юрию Луценко уволить Енина.

«Генеральный прокурор подписал представление Совета прокуроров на увольнение Енина с административной должности заместителя генерального прокурора. Он остается на должности прокурора Генеральной прокуратуры», — сказала Сарган.

В решении от 25 апреля Совет прокуроров рекомендовал уволить Евгения Енина с должности заместителя Генерального прокурора «в связи с досрочным прекращением полномочий на административной должности по собственному желанию».

В разговоре с theБабелем Енин сказал, что находится в отпуске и не знает, подписал ли генпрокурор его рапорт.

Напомним, 24 апреля Енин написал рапорт об отставке. Он пояснил, что его отставка связана с расследованием дела против олигарха Сергея Курченко.