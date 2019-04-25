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Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что его отставка связана с расследованием дела против олигарха Сергея Курченко, сообщает РБК-Украина.

«С конца марта этого года я не давал никаких комментариев по делу Курченко ... Ряд СМИ распространили против меня ряд ложных фактов. Но я не отменил ни одного подозрения. Я не совершал никаких препятствий по делу Курченко. За последние два года, были приняты максимальные меры для обеспечения любых давлений снаружи на следователей», - отметил он.

Он отметил, что не держится за свою должность и уходит в отставку.

«Я почувствовал, что ситуация вокруг дела Курченко определенной степени искусственно политизирована, и моих усилий, чтобы снять эту политизацию недостаточно», - отметил он.

Енин вчера написал заявление об увольнении. Затем он заявил, что «сделал выбор в пользу своих принципов».

Отметим, Енин был назначен заместителем генерального прокурора Украины в июне 2016 года.

Напомним, 24 апреля Енин написал рапорт об отставке.
ForUm

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