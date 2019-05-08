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В команде Владимира Зеленского не исключают, что инаугурация новоизбранного президента Украины может состояться в июне. Об этом заявил член команды Зеленского Александр Данилюк, сообщает «Обозреватель».

По его словам, на инаугурации ждут лидеров стран-партнеров Украины, с многими уже есть предварительные договоренности о приезде. «Мы ждем 14 мая решение парламента относительно даты инаугурации, так предусмотрено нашим законодательством.

Она может быть с 19 мая, как просил Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту, или затянуться на начало июня, чего не хотелось бы», – заявил Данилюк.

По словам политика, от назначенной даты будет зависеть состав гостей мероприятия.

«Мировые лидеры имеют напряженный график. Они не могут ежедневно следить за решениями Верховной Рады и подстраивать свои календари. Требуется определенное время, чтобы их пригласить, чтобы они могли спланировать свой приезд. Поэтому ждем 14 мая, а затем определяемся», – отметил он.

«Мы бы хотели видеть на инаугурации лидеров наших стран-партнеров, со многими у нас уже есть предварительные договоренности и приглашения», – добавил Данилюк.

Напомним, 4 мая Зеленский на встрече с руководителями парламентских фракций сообщил, что предложит им назначить на 19 мая инаугурацию.
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