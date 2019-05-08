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Украинский олигарх Игорь Коломойский готовится вернуться в Украину из Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью Bihus.info, обнародованном 7 мая, сообщает «Украинская правда».

«Жду официального объявления. Символ жду. Скажут, что вернулся при Порошенко, а не Зеленском... Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулись при Порошенко - Коломойский, один есть. Я хочу, чтобы счет на табло изменился и записали мое возвращение Зеленскому», - сказал он.

Также Коломойский сказал, что в его отношениях с другим олигархом Ринатом Ахметовым ничего не изменятся после инаугурации Зеленского.

«У нас с ним десятилетиями ровные хорошие отношения, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам», - сказал олигарх.

Напомним, 4 мая Зеленский на встрече с руководителями парламентских фракций сообщил, что предложит им назначить на 19 мая инаугурацию.
ForUm

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