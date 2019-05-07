также в разделеОбщество
Суд по делу Савченко-Рубана отложили на конец мая 3
«Где дорога?»: автомобиль посла Канады застрял в грязи на Черкасчине 11
Супрун подала в суд на журналиста «1+1» 9
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержали 4 человек 20
В Украине хотят возобновить обязательный техосмотр авто 92
РФ отправила на Донбасс группу снайперов для выполнения «особых» задач 18
Избрана глава антикоррупционного суда 47
В МИД рассказали о состоянии украинки, пострадавшей в авиакатастрофе в Москве 18
Сытника вызвали на допрос в ГПУ 18
Украинцам рекомендуют отложить поездки в Израиль 26
В Крыму освободили захваченных в сентябре херсонских моряков 286
Командира подразделения задержали на взятке в районе ООС 27
Антикоррупционный суд не смог с первого раза избрать председателя 24
В деле по иску Коломойского о возврате акций Приватбанка объявлен перерыв 17
ДТП в Карпатах: Водителю сообщено о подозрении, предприниматель задержан 16
Сотни авто застряли в очередях на границе с Польшей 32
НАБУ завело дело на Парубия 91
Карпаты заметает снегом 45

Высший антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре текущего года.

Об этом журналистам сказал исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин, передают Українськi Новини.

«Есть 2 ориентировочные даты – август и сентябрь», - сообщил он.

Павлишин отметил, что судьи Антикоррупционного суда намерены до 8 мая избрать председателя суда и его заместителя.

Сам он еще не определился, будет ли баллотироваться на эти должности.

Напомним, первое собрание судей Антикоррупционного суда началось во вторник.

Главу суда не смогли избрать с первого раза.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1928 грн.
17
Теги