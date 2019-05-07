Высший антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре текущего года.
Об этом журналистам сказал исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин, передают Українськi Новини.
«Есть 2 ориентировочные даты – август и сентябрь», - сообщил он.
Павлишин отметил, что судьи Антикоррупционного суда намерены до 8 мая избрать председателя суда и его заместителя.
Сам он еще не определился, будет ли баллотироваться на эти должности.
Напомним, первое собрание судей Антикоррупционного суда началось во вторник.
Главу суда не смогли избрать с первого раза.
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