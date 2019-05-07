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За 2018 год в Украине было привлечено к административной ответственности 69,2 тыс. человек за управление транспортными средствами или судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за это правонарушение было оштрафовано 68,9 тыс. человек. Кроме того, 58,2 тыс. человек были дополнительно лишены права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

Всего же в течение 2018 года к административной ответственности было привлечено 3,6 млн человек. Больше половины из них (2 млн человек) было привлечено за нарушения на транспорте, в области дорожного хозяйства и связи.
ForUm

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